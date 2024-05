Calciomercato Lazio Live | Trattative | Ultim'ora

Tutte le trattative di calciomercato Lazio Live: Indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Anche se il calciomercato Lazio si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: di seguito tutto il calciomercato Lazio live; Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Lazio News 24.

Calciomercato Lazio LIVE:

Sabato 4 maggio

Calciomercato Lazio, il Napoli punta Bonny del Parma: può liberare Simeone. L’attaccante argentino è un obiettivo dei biancocelesti

Calciomercato Lazio, in dubbio l’arrivo di Valeri: Tudor valuterà a fine stagione se il terzino potrà tornare utile per il prossimo campionato

Venerdì 3 maggio

Calciomercato Lazio, nuove nome per la fascia: spunta il nome di Pirola, proposto a Tudor come possibile rinforzo

Calciomercato Lazio, nodo Luis Alberto: un club di Serie A pensa al centrocampista. Spunta una contropartita interessante. I dettagli

Giovedì 2 maggio

Calciomercato Lazio, Mandas nel mirino di un club inglese: ecco cosa ha in mente Lotito. Tutti i dettagli sul futuro del portiere

Calciomercato Lazio, la richiesta di Tudor per la difesa: Fabiani studia le mosse. Gli ultimi aggiornamenti

Mercoledì 1 maggio

Colpani-Lazio, Lotito accelera per il centrocampista del Monza: pronta la contropartita per convincere Galliani al via libera

Guendouzi-Lazio, tregua tra il centrocampista e Tudor ma il futuro resta in bilico: Lotito fissa il prezzo. I dettagli

Martedì 30 aprile

Luis Alberto-Lazio, dalla Francia rilanciano l’indiscrezione legata all’interesse del Marsiglia: i francesi vogliono il Mago gratis

Calciomercato Lazio, il centrocampista può arrivare dalla Serie A: Fabiani ha cominciato a pensare al profilo di Mandragora

Lunedì 29 aprile

Pedro-Lazio, scenario apertissimo per il futuro dello spagnolo: tra rinnovo e addio, cosa può succedere a giugno

Calciomercato Lazio, Tudor ha chiesto a Fabiani l’arrivo di un altro attaccante a prescindere dal futuro di Ciro Immobile

Domenica 28 aprile

Pedro-Lazio, lo spagnolo potrebbe a sorpresa rimanere in biancoceleste: retroscena con Tudor, cosa è successo

Kamada-Lazio, potrebbe a sorpresa cambiare il futuro di Daichi Kamada: Tudor lo esalta dopo il Verona, permanenza vicina?

Sabato 27 aprile

Castellanos-Lazio, spunta il retroscena sul futuro dell’attaccante: Fabiani gli ha assicurato la permanenza nella prossima stagione

Venerdì 26 aprile

Calciomercato Lazio, Fabiani punta un talento della Serie A: ecco di chi si tratta. Può rinforzare la fascia sinistra

Calciomercato Lazio, spunta Mandragora per la mediana: le ultime sugli obiettivi dei biancocelesti in vista della prossima stagione

Kamada, c’è l’interesse dalla Premier: Tudor prova a convincerlo a restare. Il centrocampista ha un mese per decidere il futuro

Calciomercato Lazio, Tudor vuole almeno 5 acquisti: ecco chi può arrivare a Formello in vista della prossima stagione

Giovedì 25 aprile

Calciomercato Lazio, si progetta la prossima stagione: nel mirino Robin Gosens. Le ultime verso il mercato estivo

Calciomercato Lazio, il club pesca dall’Inghilterra: occhi puntati sul difensore del Liverpool Matip. Gli ultimi aggiornamenti

Mercoledì 24 APRILE

Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Mateo Retegui: anche il Napoli si fionda sul centravanti del Genoa

Kamada-Lazio, può cambiare il futuro del centrocampista giapponese! Apertura alla permanenza, tutti gli aggiornamenti

Martedì 23 APRILE

Sissoko Lazio, il calciatore apre ai biancocelesti: spunta il RETROSCENA, può arrivare a zero

Gosens Lazio, l’Union Berlino fissa il prezzo: parte per QUESTA cifra. Le ultime

Cambiaghi-Lazio, è lui il grande obiettivo di Fabiani per l’attacco della prossima stagione: servono 20 milioni di euro

DOMENICA 21 APRILE

Calciomercato Lazio, sale l’ipotesi Simeone per l’attacco della prossima stagione: l’attaccante vuole lasciare Napoli

Calciomercato Lazio, sono tre le opzioni sul tavolo di Daichi Kamada per il futuro: la verità sulla clausola di rinnovo

Venerdì 19 APRILE

Calciomercato Lazio, in estate assalto a Retegui: le ultime sulla trattativa per l’attaccante scelto per sostituire Immobile

Giovedì 18 APRILE

Gosens Lazio, si accende la pista per l’esterno tedesco: può lasciare l’Union Berlino. Le ultime in vista del mercato estivo

Mercoledì 17 APRILE

Calciomercato Lazio, è Retegui il primo nome sulla lista dei biancocelesti per la sostituzione di Ciro Immobile. I dettagli

Rinnovo Zaccagni: cifre e dettagli dell’accordo trovato tra Giuffredi e Lotito. Decisivo l’addio di Felipe Anderson

Martedì 16 APRILE

Calciomercato, Fabiani prepara il doppio colpo dalla Salernitana: nel mirino Tchaouna e Boulaye Dia: primi contatti

Felipe Anderson-Lazio, clamoroso retroscena: Lotito aveva provato l’ultimo assalto domenica. Ecco l’offerta sul tavolo del brasiliano

Lunedì 15 APRILE

Zaccagni-Lazio, incontro tra Fabiani e Giuntoli a Torino: l’esterno viene valutato 25 milioni di euro dai biancocelesti

Lazio, possibile colpo a parametro zero a centrocampo: proposto Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. I dettagli

Domenica 14 APRILE

Lazio, nuovo nome per l’attacco: occhi su Vata del Celtic. Fabiani a lavoro per assicurarsi il talento irlandese

Calciomercato Lazio, dopo Luis Alberto i mal di pancia continuano: quanti big in bilico in vista della prossima stagione

Sabato 13 APRILE

Luis Alberto-Lazio, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha analizzato il caso dopo le parole dello spagnolo

Mercato Lazio, la richiesta pubblica di cessione di Luis Alberto ha molto deluso Lotito: punizione in arrivo

Venerdì 12 APRILE

Lazio, stagione deludente per Sepe: ecco il suo futuro

Antonelli (ds Venezia): «Pohjanpalo alla Lazio? Non c’è nulla attualmente»

Sissoko Lazio, duello con un altro club italiano. Fabiani lo tiene d’occhio: primi contatti con l’entourage

Romagnoli Lazio, per Lotito è incedibile! Ma il difensore lo sorprende così: vuole valutare questa cosa

Giovedì 11 APRILE

Mercato Lazio, un club tedesco piomba su Kamada: le ultime sulla situazione del centrocampista giapponese

Lazio, l’obiettivo Gosens vuole tornare in Italia: le ultime sugli acquisti e le cessioni dei biancocelesti

Mercoledì 10 APRILE

Pohjanpalo-Lazio, può arrivare il colpo a sorpresa in attacco: primi contatti, serve quella cifra per chiudere l’affare

Calciomercato Lazio, a sorpresa Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il club a giugno: prende piede questo scenario

Martedì 9 APRILE

Mercato Lazio, Hysaj può partire in estate: l’ultima indiscrezione

Felipe Anderson Juve, altra smentita: «Prima l’agente parlerà con la Lazio»

Kamada Lazio, il giapponese avvisa Tudor: tecnico spiazzato! C’è questo scenario per giugno

Mercato Lazio, spunta la prima richiesta di Tudor a Fabiani: vuole il suo pupillo. Lotito…

Lazio, Felipe Anderson alla Juve? Arriva la SMENTITA della sorella-agente: cosa ha detto a Lotito

Lunedì 8 APRILE

Dia-Lazio, Angelo Fabiani punta l’attaccante della Salernitana per la prossima stagione: può arrivare per quel prezzo

Immobile-Lazio, il capitano biancoceleste ha le idee chiare per la prossima stagione: senza offerte interessanti resterà a Formello

Domenica 7 APRILE

Mercato Lazio, a giugno sarà rivoluzione: la situazione in casa biancoceleste in merito alla rosa della prossima stagione

Immobile Lazio, Ciro ha le idee chiare: messaggio alla società

Sabato 6 APRILE

Calciomercato, dalla cessione al derby da titolare: il futuro di Kamada. Le ultime sulla situazione del giapponese

Martedì 2 APRILE

Calciomercato, tra Inter ed Arabia Saudita: Immobile ai saluti. L’attaccante potrebbe essere all’ultima stagione con questa maglia

Sabato 30 marzo

Lazio, pronto l’assalto al pupillo di Tudor Simeone: le ultime sugli acquisti e le cessioni del club biancoceleste