Calciomercato Lazio, Retegui primo nome per il dopo Immobile: serve quell’offerta per convincere il Genoa

Calciomercato Lazio, è Retegui il primo nome sulla lista dei biancocelesti per la sostituzione di Ciro Immobile. I dettagli

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Lazio ha individuato il primo obiettivo per la sostituzione di Ciro Immobile, il cui futuro in biancoceleste è ancora in bilico nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026.

Sono partiti i primi contatti per Retegui, attaccante del Genoa seguito dai biancocelesti anche la scorsa estate. La valutazione è di circa 25 milioni di euro e la concorrenza è alta sia in Italia che in Europa ma Fabiani vuole provarci fino in fondo.