Calciomercato Lazio, il centrocampista arriva dalla Serie A! SUGGESTIONE di Fabiani, ha in testa lui

Calciomercato Lazio, il centrocampista può arrivare dalla Serie A: Fabiani ha cominciato a pensare al profilo di Mandragora

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha cominciato le manovre per la prossima stagione. Fabiani avrebbe un’importante suggestione in mente.

Una consistenza superiore può invece essere legata a Rolando Mandragora, 26 anni, centrocampista della Fiorentina, in passato allenato anche da Tudor all’Udinese. A Firenze già da qualche settimana parlano dell’interesse del club biancoceleste. A Formello non hanno avviato alcun tipo di trattativa. In quel ruolo ci sono Rovella e Cataldi oltre a Kamada (se rinnoverà) e Guendouzi, se non chiederà la cessione a giugno. Varianti e variabili non trascurabili