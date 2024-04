Gosens Lazio, si accende la pista per l’esterno tedesco: può lasciare l’Union Berlino. Le ultime in vista del mercato estivo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio si progetta il futuro valutando nuovi innesti per rinforzare la rosa di Tudor. Tra i profili considerati c’è quello di Robin Gosens, ex Atalanta e Inter, oggi all’Union Berlino. Da tempo è in orbita Bologna. Marotta l’aveva acquistato per 25 milioni più ricchi bonus nel gennaio 2022 salvo cederlo dopo un solo anno e mezzo per 15 milioni. In Germania ha ritrovato continuità, conta 25 presenze in campionato, 6 gol e un assist.

Il giocatore vorrebbe tornare in Italia, l’Union ha vissuto una stagione difficile, è poco sopra la soglia “retrocessione”. Il Bologna s’era fatto avanti per primo, e ora è valutato anche dalla Lazio.