Kamada, c’è l’interesse dalla Premier: Tudor prova a convincerlo a restare. Il centrocampista ha un mese per decidere il futuro

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Daichi Kamada non ha ancora deciso il suo futuro, ma dovrà farlo entro il 30 maggio. Per il centrocampista della Lazio c’è interesse dalla Bundesliga, dove però il giocatore non vorrebbe tornare, e dalla Premier League, dove il Crystal Palace è intenzionato a fare sul serio per il giapponese.

Non è esclusa una sua permanenza in biancoceleste. Infatti, da quando è arrivato Tudor Kamada sta giocando con più continuità e l’allenatore della Lazio vorrebbe convincerlo a restare. Rimane un mese per decidere il futuro.