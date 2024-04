Calciomercato Lazio, a giugno sarà rivoluzione: la situazione in casa biancoceleste in merito alla rosa della prossima stagione

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio sta pianificando una rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione. Saranno in molti a salutare a giugno: da Immobile a Luis Alberto, passando per Kamada e Felipe Anderson.

Tudor pianificherà il mercato con la società per cercare di non ripetere il campionato di quest’anno. Il nome più caldo per l’attacco è quello di Giovanni Simeone del Napoli.