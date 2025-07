Lazio, Sarri individua il grosso problema della formazione

Condividi via email

Lazio, il Comandante ha individuato il punto nevralgico da sistemare in vista della prossima stagione di Serie A: le ultime da Formello

Nonostante i rallentamenti sul calciomercato Sarri è al lavoro per migliorare i propri ragazzi in vista del prossimo campionato di Serie A. Una delle grosse lacune in campo dei capitolini, secondo il tecnico, arriva dalla retroguardia dove ha deciso di intervenire con maggior attenzione.

Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, al reparto difensivo serve maggior ordine. Un indicatore che conferma questi sospetti è il fatto che, nello scorso campionato, la Lazio ha segnato meno del solito e subito di più. Sarà quindi urgente maggior lavoro in questo reparto dove il tecnico predisporrà delle ripetizioni sugli schemi.