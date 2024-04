Calciomercato Lazio, tre le opzioni sul tavolo di Kamada: spunta il RETROSCENA sulla clausola

Calciomercato Lazio, sono tre le opzioni sul tavolo di Daichi Kamada per il futuro: la verità sulla clausola di rinnovo

Come riporta Il Messaggero, uno dei temi del calciomercato Lazio sarà quello relativo al futuro di Daichi Kamada.

C’è poco più di un mese di tempo: è forte soprattutto il richiamo delle offerte del Borussia Monchengladbach e del Crystal Palace del suo ex allenatore Glasner (la Liga non lo convince, Real Betis scartato) ol tre l’opzione biancoceleste a suo favore per altri due anni, da esercitare subito dopo la fine del campionato, entro il 31 maggio.