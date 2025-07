Sarri Pedro, l’allenatore toscano riuscirà a valorizzare al meglio l’attaccante spagnolo? Le ultime

Condividi via email

Sarri Pedro, le ultime sul ruolo in campo dell’attaccante ex Barcellona in vista della prossima stagione con la Lazio

Sarri Pedro. Una delle notizie che hanno permesso ai tifosi capitolini di tirare un grande sospiro di sollievo è stato indubbiamente il rinnovo di Pedro. Lo spagnolo ha potuto prolungare il proprio contratto in quanto non vi è stato alcun adeguamento dell’ingaggio e quindi è stato possibile per Lotito proporre al giocatore una nuova proposta.

Ora però sarà il momento della resa dei conti per l’ex blaugrana il quale giocherà da ala nel corso del prossimo campionato di Serie A ed ora il giocatore tornerà al servizio del tecnico dopo aver già condiviso la stessa maglia a Londra con il Chelsea e alla Lazio erano ripartiti insieme. L’obiettivo dello spagnolo? Replicare la scorsa grande stagione con 14 gol, 10 in A (record personale).