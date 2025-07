Filipe Bordon lascia la Lazio, ufficiale: comunicato e formula del trasferimento del giovane difensore biancoceleste

Nuova avventura in Serie B per Filipe Bordon. Il promettente difensore, punto di forza della Lazio Primavera e nel giro della nazionale brasiliana Under 21, si trasferisce ufficialmente al Südtirol per la prossima stagione.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club altoatesino e di controriscatto per la Lazio, che mantiene così il controllo sul futuro del giocatore, ora pronto a misurarsi con il calcio professionistico.

IL COMUNICATO – «L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla Società Sportiva Lazio i diritti alle prestazioni sportive di Filipe Bordon. Il ventenne brasiliano, difensore centrale, si trasferisce in biancorosso con la formula del prestito annuale, quindi con un accordo il cui termine è fissato al 30 giugno 2026, con opzione di acquisto a favore dell’FCS e contro-opzione a favore della S.S. Lazio.

Nato in Brasile, a Ribeirão Preto, il 24 giugno 2005, Filipe Bordon è un “figlio d’arte”. Proviene, infatti, da una famiglia con profonde radici calcistiche. Il padre Marcelo, già giocatore della nazionale verde-oro brasiliana e protagonista per diverse stagioni in Bundesliga con VfB Stuttgart e FC Schalke 04, è stato un modello importante e rappresenta un punto di riferimento prezioso per Filipe, fin dall’infanzia.

Cresciuto calcisticamente in Brasile, Bordon ha maturato esperienze formative presso diverse società, tra cui Botafogo FC, Inter de Bebedouro, Ferroviária e, in prestito, all’Athletico Paranaense. Nel settembre 2023 si è trasferito dalla società Ferroviária alla Primavera della Lazio. Con la casacca della maggiore formazione giovanile, in due stagioni ha collezionato 61 presenze, prendendo parte a competizioni di rilievo come la UEFA Youth League e la fase finale del campionato Primavera, mettendo a segno complessivamente cinque reti.

Un significativo traguardo internazionale lo ha raggiunto lo scorso inverno, quando ha è stato convocato dalla nazionale Under 20 brasiliana per partecipare al Campionato Sudamericanodisputato in Venezuela. Con la Seleção ha conquistando il titolo continentale, disputando quattro incontri.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Filipe Bordon e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».