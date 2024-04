Kamada Lazio, il giapponese avvisa Tudor: tecnico spiazzato! C’è questo scenario per giugno

Kamada-Lazio, il giapponese è apprezzato da Tudor ma difficilmente il destino cambierà: addio sempre più probabile

Uno dei temi aperti del calciomercato Lazio è quello relativo al futuro di Daichi Kamada. Il giapponese, arrivato a parametro zero dall’Eintracht, ha faticato ad integrarsi negli schemi di Sarri ma sta ritrovando la titolarità con Tudor.

Tuttavia, come riferisce Il Messaggero, il classe ’96 non pare aver cambiato idea e ha già avvisato il croato: lo scenario più probabile è l’addio a giugno senza far scattare l’opzione di rinnovo biennale, unilaterale a suo favore, presente nell’accordo firmato ad agosto