Luis Alberto Lazio, un top club piomba sullo spagnolo: l’INDISCREZIONE dalla Francia

Luis Alberto-Lazio, dalla Francia rilanciano l’indiscrezione legata all’interesse del Marsiglia: i francesi vogliono il Mago gratis

Importante indiscrezione rilanciata dalla Francia per quanto riguarda il calciomercato Lazio e in particolare il futuro di Luis Alberto. Il Marsiglia infatti sarebbe piombato sul Mago tanto da aver fatto presente all’entourage dell’ex Liverpool di essere interessato ad un eventuale acquisto a parametro zero.

Tuttavia Lotito non ci sente e fa muro: Luis Alberto infatti è legato alla Lazio da un contratto fino al 2027 con opzione per la stagione successiva e non ha nessuna intenzione di svincolarlo: chi vorrà il classe ’92 dovrà presentare un’offerta intorno ai 30 milioni di euro.