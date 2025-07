Ratiu Lazio, piaceva ai biancocelesti, ma ora con il blocco del mercato una big ci prova

Andrei Ratiu, terzino romeno del Rayo Vallecano, era finito nel mirino della Lazio prima del blocco del mercato: ora piace ad una big

Prima che la complessa situazione legata al blocco del mercato la coinvolgesse appieno, la Lazio aveva mostrato interesse per Andrei Rațiu, talentuoso terzino del Rayo Vallecano. Ora, il suo nome è finito nel mirino di un importante club tedesco, il Bayer Leverkusen, che ha intensificato i propri sforzi per assicurarsi il giocatore.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Bayer Leverkusen ha messo concretamente gli occhi su Rațiu, riconoscendo il suo valore e il potenziale che potrebbe portare alla loro squadra. La valutazione del terzino rumeno si attesta su una cifra superiore ai 10 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia il forte interesse dei tedeschi. Non è solo la Germania ad aver notato Rațiu: in Italia, il suo profilo è seguito con attenzione anche dall’Atalanta, un club noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e che potrebbe rappresentare un’alternativa concreta.

Per la Lazio, la situazione è di attesa. Le problematiche legate al mercato in entrata, causate dal blocco, impediscono al momento qualsiasi tipo di movimento. Tuttavia, non è affatto escluso che, una volta risolti gli impedimenti burocratici e finanziari, il nome di Rațiu possa tornare prepotentemente nel mirino del club biancoceleste. Il terzino del Rayo Vallecano, con le sue qualità sia difensive che offensive, rientrava in un’ottica di rinforzo mirato per le corsie esterne, un ruolo cruciale nello scacchiere tattico di qualsiasi squadra ambiziosa.

Nel frattempo, il Bayer Leverkusen non ha perso tempo e ha già dimostrato la serietà del proprio interesse. Il club tedesco avrebbe già spedito alcuni emissari in Spagna per intavolare discussioni dirette con il Rayo Vallecano e cercare di trovare una “quadratura”, ovvero un accordo che soddisfi entrambe le parti. Questa mossa sottolinea l’intenzione del Bayer di chiudere rapidamente l’affare, mettendo pressione sulla concorrenza. La corsa a Rațiu è, quindi, ufficialmente aperta, e il suo futuro sembra sempre più orientato verso un calcio di alto livello europeo. La Lazio, dal canto suo, può solo osservare e sperare che le sue difficoltà interne si risolvano in tempo per poter rientrare in gioco per un obiettivo così importante. La tempistica sarà fondamentale.