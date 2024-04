Pohjanpalo Lazio, è lui il colpo in attacco! Può arrivare per quella cifra. TUTTI i dettagli

Pohjanpalo-Lazio, può arrivare il colpo a sorpresa in attacco: primi contatti, serve quella cifra per chiudere l’affare

Come riporta Il Messaggero, spunta un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio della prossima estate alla voce attaccante. Tramite il vice di Tudor, Javorcic, Fabiani ha avuto un contatto molto importante con il Venezia per Joel Pohjanpalo.

Il capocannoniere della Serie B con 19 gol, 29 anni, costa intorno ai 5 milioni. L’affare potrebbe presto decollare. La Lazio pianifica già il futuro.