Rinnovo Zaccagni: tutte le CIFRE e i DETTAGLI. Ecco come si è sbloccato l’affare

Rinnovo Zaccagni: cifre e dettagli dell’accordo trovato tra Giuffredi e Lotito. Decisivo l’addio di Felipe Anderson

Il Messaggero oggi in edicola riporta importanti dettagli sull’accordo raggiunto tra Lotito e Giuffredi per il rinnovo fino al 2029 di Mattia Zaccagni, tema caldo del calciomercato Lazio e attualmente in scadenza nel 2025.

A dare l’accelerata decisiva all’affare, paradossalmente, è stato l’addio di Felipe Anderson. Lotito ha infatti messo sul piatto la stessa offerta presentata al brasiliano, ovvero uno stipendio fisso poco al di sotto dei 3 milioni di euro più altri 500mila di bonus. La firma è attesa in giornata a Formello con l’ex Verona che diventerebbe così il terzo calciatore più pagato della rosa dietro Immobile e Luis Alberto.