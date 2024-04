Calciomercato Lazio, il club pesca dall’Inghilterra: occhi puntati sul difensore del Liverpool. Gli ultimi aggiornamenti

Come riportato dal Corriere della Sera, l’ultimo nome accostato al calciomercato Lazio è quello di Joel Matip. Il difensore del Liverpool sarà una delle occasioni di mercato di quest’estate.

Il 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con i Reds e da entrambe le parti non c’è l’intenzione di proseguire insieme. Il difensore è alla ricerca di una nuova avventura dove poter tornare a essere protagonista e la sua volontà di provare un’esperienza in Italia (in passato era stato trattato anche dalla Juve) intriga molto la Lazio, e non solo, sul calciatore ci sarebbe anche la Roma.