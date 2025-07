Lazio Women, al via la nuova stagione! Dal ritiro all’amichevole col Burnely: il programma completo e le date

La Lazio Women è pronta a inaugurare una nuova stagione calcistica, con l’obiettivo dichiarato di essere protagonista in tutte le competizioni. Dopo una pausa estiva utile per ricaricare le energie, le biancocelesti si ritroveranno a Formello, quartier generale del club, per dare ufficialmente il via alla preparazione estiva.

Visite mediche e ritiro a San Gregorio Magno

Il raduno è previsto tra mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, giorni in cui la squadra sosterrà le consuete visite mediche. Successivamente, il gruppo guidato da mister Grassadonia — tecnico esperto e profondo conoscitore del calcio femminile italiano — partirà per il ritiro precampionato che si svolgerà dal 18 al 28 luglio a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. La località, situata sull’Appennino Campano, ospiterà anche la formazione Primavera, favorendo così un ambiente sinergico tra le diverse categorie del club.

Durante il ritiro, la Lazio Women affronterà alcune amichevoli con squadre locali, utili per testare la condizione atletica e iniziare a mettere in pratica i dettami tattici del tecnico. Sarà anche l’occasione per valutare l’inserimento dei nuovi acquisti e l’evoluzione delle giovani promesse.

Tour in Inghilterra e test di prestigio

Al termine del ritiro, la squadra farà ritorno a Formello per una breve fase di rifinitura, prima di volare in Inghilterra. Il 9 agosto, infatti, le biancocelesti affronteranno il Burnley in un’amichevole internazionale che si disputerà in contemporanea con quella della prima squadra maschile allenata da Maurizio Sarri. Un’occasione importante per confrontarsi con una realtà estera e acquisire esperienza internazionale.

Ultimi test e debutto ufficiale

Dopo il rientro nella Capitale, Castiello — capitano e punto di riferimento del gruppo — e compagne affronteranno la Fiorentina in un’ultima amichevole di preparazione. Questo test sarà fondamentale per definire l’undici titolare in vista dell’esordio nella Serie A Women’s Cup, primo impegno ufficiale della stagione.

Calendario Serie A Femminile

Il campionato di Serie A Femminile prenderà il via nel primo weekend di ottobre. La Lazio Women si prepara dunque a una stagione intensa, con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del panorama calcistico femminile italiano.