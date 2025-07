Calciomercato Lazio, inizia il ritiro e ci sono le prime valutazioni sulla difesa. La situazione - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio: inizia il ritiro, Sarri valuta la difesa e prepara le prime scelte. La situazione

Il ritiro precampionato è ufficialmente iniziato e il Calciomercato Lazio entra in una fase cruciale, dove scelte tecniche e valutazioni individuali si intrecciano. Da oggi i giocatori biancocelesti cominciano le visite mediche in vista della nuova stagione, con il gruppo che si riunirà a Formello sotto gli occhi attenti di Maurizio Sarri, pronto a guidare una nuova annata ricca di aspettative.

Il tecnico toscano, soprannominato il “Comandante”, avrà l’occasione di studiare da vicino ogni elemento della rosa, soprattutto quei profili ancora poco conosciuti o reduci da infortuni. L’obiettivo è chiaro: ridurre il gruppo a 23 giocatori effettivi, creando una rosa equilibrata e funzionale per affrontare al meglio campionato e coppe.

Uno dei temi principali del Calciomercato Lazio riguarda la difesa, reparto su cui Sarri vuole massima affidabilità. Al momento, tre nomi sembrano intoccabili: Mario Gila, Alessio Romagnoli e il nuovo arrivato Patrik Provstgaard, che rappresentano le basi su cui costruire il pacchetto arretrato. Tuttavia, restano da chiarire alcune situazioni chiave, come quella di Patric, rientrato recentemente da un infortunio alla caviglia.

Patric è uno dei pupilli storici di Sarri: il numero 4 biancoceleste è stato spesso elogiato dal tecnico per le sue qualità tecniche e la capacità di leggere le situazioni difensive. Tuttavia, il suo stato fisico è ancora da monitorare, e solo un ritiro privo di intoppi potrà garantire un posto sicuro nella rosa. Discorso simile per Samuel Gigot, altro profilo che Sarri vuole valutare con attenzione prima di dare il via libera definitivo.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio continua a muoversi sullo sfondo. La società è alla ricerca di almeno un altro centrale difensivo, ma le scelte dipenderanno anche da ciò che emergerà in queste settimane di ritiro. Sarri non vuole forzare operazioni: preferisce vedere i giocatori sul campo, testare condizione, affidabilità e adattabilità tattica.

La Lazio riparte da Formello, tra valutazioni tecniche e mosse di mercato. Il ritiro sarà il primo vero banco di prova per costruire la squadra, mentre il Calciomercato Lazio resta attivo e pronto a cogliere ogni opportunità utile a rafforzare l’organico.