Immobile Lazio, Ciro ha le idee chiare: messaggio alla società, cosa succede a giugno

Immobile-Lazio, il capitano biancoceleste ha le idee chiare per la prossima stagione: senza offerte interessanti resterà a Formello

Come riportato dal Corriere dello Sport, a differenza delle voci circolate nelle scorse settimane, Ciro Immobile ha le idee chiare per quanto riguarda il proprio futuro nel prossimo calciomercato Lazio.

Come ribadito al termine del derby perso contro la Roma, in virtù dei due anni di contratto rimanenti (scadenza giugno 2026) Immobile ha come priorità quella di rimanere in biancoceleste, soprattutto se non dovessero arrivare offerte allettanti. Le uniche ipotesi al momento che il classe ’90 prenderebbe in considerazione sono l’Inter o l’Arabia Saudita.