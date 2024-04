Calciomercato Lazio, Hysaj può partire in estate: l’ultima indiscrezione

Calciomercato Lazio, possibile la cessione di Hysaj per la prossima estate: l’ultima indiscrezione sul futuro dell’esterno

Secondo quanto riferisce il collega Nicolò Schira, in estate il calciomercato Lazio potrebbe prepararsi a salutare anche un altro calciatore: l’esterno Elseid Hysaj.

Pupillo di Maurizio Sarri, l’albanese potrebbe infatti non trovare spazio nel nuovo ciclo targato Igor Tudor, con la società che sarebbe intenzionata ad ascoltare possibili offerte in arrivo per l’ex Napoli.