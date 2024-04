Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per la mediana: le ultime sugli obiettivi dei biancocelesti in vista della prossima stagione

Come riportato da Il Tempo, il nuovo nome per la mediana della Lazio è quello di Rolando Mandragora. Ora in forza alla Fiorentina, ha lavorato con Tudor ai tempi dell’Udinese ed il tecnico croato lo riprenderebbe volentieri con sé.

Dunque, si aggiunge un altro nome per il centrocampo biancoceleste dopo quello di Ibrahima Sissoko, in attesa di capire se ci saranno cessioni in quella zona del campo.