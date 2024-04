Antonelli (ds Venezia): «Pohjanpalo alla Lazio? Non c’è nulla attualmente»

Antonelli, il direttore sportivo del club veneto ha fatto il punto sul calciatore che piace molto alla Lazio. Le sue parole

Nonostante la stagione non sia ancora in archivio, la Lazio è a lavoro per la prossima stagione e nel mirino avrebbe messo Pohjanpalo del Venezia. A far il punto della situazione ci pensa in conferenza stampa il direttore sportivo del club veneto Antonelli

PAROLE – Mi sembra strano che sia una voce che arriva dalla Lazio che ha ancora partite da giocare e lotta per un piazzamento in Europa, penso sia una voce che è emersa nel circuito dei procuratori. Non penso che la Lazio debba lavorare mediaticamente per arrivare a Pohjanpalo, non ci hanno mai chiamato quindi per ora non c’è nulla