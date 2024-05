Colpani Lazio, Lotito accelera! Pronta la contropartita per convincere Galliani. TUTTI i dettagli

Colpani-Lazio, Lotito accelera per il centrocampista del Monza: pronta la contropartita per convincere Galliani al via libera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo del calciomercato Lazio della prossima estate rispondo al nome di Andrea Colpani, centrocampista del Monza.

Secondo la Rosea, il club brianzolo valuta il ragazzo 15 milioni di euro e Lotito sarebbe pronto ad inserire Akpa Akpro nell’affare per abbassare l’esborso cash e convincere Galliani a concedere il via libera. La gara di sabato tra le due squadre potrebbe essere molto utile in questo senso.