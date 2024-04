Calciomercato Lazio, Romagnoli al passo d’addio? Incomprensioni con Lotito e cambio modulo: prendo piede QUESTO scenario

Calciomercato Lazio, a sorpresa Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il club a giugno: prende piede questo scenario

Come riporta Il Messaggero, la rivoluzione che attende il prossimo calciomercato Lazio potrebbe a sorpresa toccare anche Alessio Romagnoli. Il difensore centrale, che nel 2022 aveva rifiutato le ricche offerte della Premier per sposare i biancocelesti firmando un contratto da 3.4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, è ai ferri corti con Lotito che non hai mai dato seguito alla promessa di rinnovo con adeguamento.

Inoltre anche il passaggio da Sarri a Tudor potrebbe spingerlo a cambiare aria visto che la nuova impostazione tattica, a differenza di quella del toscano, non esalta le sue caratteristiche. Nel futuro può esserci ancora la Premier con Fabiani che cedendolo potrebbe racimolare un consistente gruzzoletto da investire nel mercato in entrata.