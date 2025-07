Simic Lazio, i biancocelesti non perdono di vista il difensore: anche con il mercato bloccato in entrata...

Nonostante il blocco del calciomercato in entrata la Lazio continua a monitorare con interesse la situazione di Jan-Carlo Simic: le ultime

Il calciomercato della Lazio continua la sua attenta ricerca di profili giovani, talentuosi e con significative prospettive di crescita per il futuro. Tra i nomi che la dirigenza biancoceleste segue con particolare interesse c’è quello di Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, in possesso di doppia nazionalità serba e tedesca. Dopo una parentesi al Milan, Simic ha scelto di trasferirsi all’Anderlecht in Belgio, una decisione mirata a trovare maggiore spazio e continuità, come ha recentemente spiegato in un’intervista.

“Sono fiero di aver esordito con i colori del Milan,” ha dichiarato Simic, “ma dovevo fare una scelta per il bene della mia carriera. Crescere significa giocare, ed è quello che sto facendo qui. All’Anderlecht ho trovato il minutaggio che cercavo e sono davvero felice di essere arrivato in questo club.” Queste parole confermano la maturità del giovane centrale, già capace di prendersi responsabilità importanti nonostante l’età. È proprio per queste ragioni che il profilo di Simic è finito nel mirino del calciomercato Lazio, la cui strategia estiva punta a ringiovanire e rafforzare la retroguardia. L’idea della società è quella di investire su talenti in grado di crescere sotto la guida tecnica e tattica di Maurizio Sarri, o del tecnico che eventualmente sarà al timone, a seconda dell’evoluzione del progetto tecnico.

I contatti tra la Lazio e l’entourage del giocatore sono già stati avviati, sebbene al momento la trattativa non sia ancora entrata nella fase calda. Prima di affondare il colpo, il club biancoceleste intende valutare con attenzione tutti gli aspetti economici e strategici legati all’operazione. Tuttavia, è fondamentale considerare la situazione attuale della Lazio, con il mercato bloccato in entrata a causa delle stringenti limitazioni finanziarie. Questa condizione impedisce al club di concretizzare qualsiasi acquisto. Ma, una volta che le problematiche saranno risolte e il mercato in entrata sarà sbloccato, la Lazio potrà finalmente tentare di cogliere l’occasione. Simic resta un osservato speciale, e continua a mettere in mostra le sue qualità in Belgio, attirando anche l’interesse di altri club europei. La Lazio, però, rimane alla finestra, pronta a intervenire non appena si creeranno le condizioni giuste per portarlo a Formello e garantirgli un percorso di crescita all’interno del proprio progetto.