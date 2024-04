Calciomercato Lazio, in estate assalto a Retegui: le ultime sulla trattativa per l’attaccante scelto per sostituire Immobile

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile è arrivato alla sua ultima stagione con la Lazio ed il prossimo anno non farà parte della rosa. Per questo motivo, i biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo attaccante ed in estate proveranno a strappare al Genoa Mateo Retegui. La valutazione è alta, circa 25 milioni di euro, ma Lotito tenterà di portare a termine l’operazione.