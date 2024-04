Zaccagni Lazio, incontro Giuntoli-Fabiani: richiesta MONSTRE, il RETROSCENA sul faccia a faccia

Zaccagni-Lazio, incontro tra Fabiani e Giuntoli a Torino: l’esterno viene valutato 25 milioni di euro dai biancocelesti

Come riporta Il Messaggero, uno dei casi aperti nel calciomercato Lazio della prossima estate è quella relativo a Mattia Zaccagni. L’esterno ex Verona è in scadenza a giugno del 2025 e al momento sono assolutamente congelati i discorsi per il rinnovo.

A Torino, prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, Fabiani ha incontrato Giuntoli, DS dei bianconeri. La Vecchia Signora è interessata a Zaccagni ma la richiesta di 25 milioni di euro viene al momento ritenuta eccessiva per un calciatore in scadenza tra poco più di 12 mesi.