Calciomercato Lazio, via un altro giovane: il 2007 a Bologna

Calciomercato Lazio, via un altro giovane: il 2007 Francioli va al Bologna. I dettagli sull’uscita del giovane difensore biancoceleste

Continua l’esodo di giovani talenti dal vivaio della Lazio. In un’estate già complessa per il settore giovanile biancoceleste, alle prese con un mercato in entrata bloccato per la squadra Primavera, arriva un’altra cessione che indebolisce ulteriormente il patrimonio del club. A lasciare la Capitale questa volta è Diego Francioli, promettente difensore classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua annata.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giovane calciatore si trasferisce a titolo definitivo al Bologna. Un’operazione che rappresenta un colpo mirato per il club emiliano, sempre molto attento a scovare e valorizzare i migliori talenti del panorama nazionale, e una perdita significativa per la Lazio.

Francioli, infatti, per età e ruolo, avrebbe rappresentato una risorsa preziosa per la Primavera allenata da Stefano Punzi, che si trova a dover affrontare la prossima stagione senza la possibilità di acquistare nuovi giocatori. La sua partenza non solo priva la squadra di un elemento di qualità, ma solleva anche interrogativi sulla capacità del calciomercato Lazio di trattenere i propri talenti più promettenti, che evidentemente trovano progetti tecnici più allettanti altrove.

Questo trasferimento si inserisce in una tendenza preoccupante per il settore giovanile della Lazio, che negli ultimi anni ha visto partire diversi giovani di valore. Mentre il Bologna investe sul futuro, assicurandosi un difensore di prospettiva da far crescere nel proprio ambiente, a Formello si conta un’altra partenza che impoverisce il vivaio. Un segnale che evidenzia la necessità di una riflessione strategica sulla gestione e la valorizzazione dei talenti cresciuti in casa, per evitare che il duro lavoro di anni venga capitalizzato da altre società.