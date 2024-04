Calciomercato Lazio, si progetta la prossima stagione: nel mirino quel giocatore. Le ultime verso il mercato estivo

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio si progetta il futuro in vista del mercato estivo e della prossima stagione. Tra i nomo on pole per il club c’è quello di Robin Gosens dell’Union Berlino, ma non ci sono stati contatti almeno per il momento. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso a giugno.