Lazio Women, ufficiale l’arrivo di una nuova attaccante: presa Karczewska dal Milan. Importante colpo per le biancocelesti

Il calciomercato della Lazio Women entra nel vivo con un acquisto di buon livello che accende l’entusiasmo dei tifosi: presa l’attaccante Nikola Karczewska dal Milan. La società biancoceleste, decisa a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione, ha messo a segno un rinforzo di primo piano per il proprio reparto offensivo, assicurandosi una delle giocatrici dal potenziale inespresso nell’ultima stagione .

Con una mossa strategica, il club ha definito l’ingaggio di una punta centrale con esperienza in campionati prestigiosi come la Frauen-Bundesliga e la Women’s Super League, oltre che nella Serie A italiana. Si tratta di un segnale forte, che testimonia l’ambizione della Lazio di voler recitare un ruolo da protagonista, puntando su profili in grado di garantire gol e leadership tecnica. L’operazione, chiusa a titolo definitivo, porta nella Capitale una calciatrice nel pieno della sua maturità agonistica, pronta a diventare un pilastro della squadra.

A confermare l’operazione è la stessa società biancoceleste con una nota ufficiale:

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Nikola Karczewska dall’ A.C. Milan.

Attaccante polacca classe 1999, in carriera può vantare esperienze prestigiose con le maglie di Tottenham, Bayer Leverkusen e Milan. Con la propria selezione nazionale, inoltre, ha collezionato ventitré presenze siglando otto reti.

Benvenuta Nikola!”