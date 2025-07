Gila Lazio, l’agente fa chiarezza sul futuro del difensore, ma intanto parla con quel club: le ultime

Mario Gila Lazio, l’agente del difensore spagnolo tranquillizza i tifosi: onorerà il suo contratto, ma intanto parla con un club

Mario Gila è ormai considerato uno dei calciatori imprescindibili per la Lazio, un pilastro della difesa su cui la società punta con decisione. Tuttavia, il blocco del mercato in entrata ha creato una situazione complessa, impedendo al club di offrirgli quell’adeguamento contrattuale che il suo rendimento e il suo crescente valore meriterebbero. Di conseguenza, lo stesso difensore spagnolo si è preso del tempo per valutare attentamente il proprio futuro.

La situazione contrattuale di Gila e le sue valutazioni verranno discusse nel dettaglio una volta conclusa l’attuale finestra di trasferimenti. Nel frattempo, la Lazio si è trovata nella posizione di dover respingere diverse offerte pervenute sia dalla prestigiosa Premier League inglese che da altre società della Serie A. Questo dimostra chiaramente l’interesse che il giocatore sta suscitando sul mercato, confermando ulteriormente la sua importanza per la squadra biancoceleste.

A chiarire la posizione dello spagnolo e a fare il punto sulla situazione è intervenuto il suo agente, Alejandro Camano. In giornata, dopo aver visitato la sede dell’Inter per discutere di un altro suo assistito, Camano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, parlando proprio del difensore biancoceleste. Le sue parole sono state perentorie e hanno dissipato, almeno per il momento, ogni dubbio sulla permanenza di Gila: «È della Lazio con due anni di contratto e non è in uscita». Questa dichiarazione rassicura la dirigenza e i tifosi, confermando la volontà del giocatore di rispettare il proprio accordo con il club.

Nonostante l’impossibilità di procedere con il rinnovo immediato a causa delle restrizioni di mercato, la Lazio può contare sulla professionalità di Gila e sulla sua intenzione di continuare a vestire la maglia biancoceleste per le prossime due stagioni. Questa situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà operative del club in questa sessione di calciomercato, costretto a destreggiarsi tra la necessità di trattenere i propri talenti e i vincoli finanziari che impediscono manovre in entrata. La priorità resta comunque quella di valorizzare al massimo il giocatore in campo, in attesa di poter discutere un prolungamento e un adeguamento del contratto non appena le condizioni economiche e normative lo permetteranno.