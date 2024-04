Sissoko Lazio, il calciatore apre ai biancocelesti: spunta il RETROSCENA, può arrivare a zero

Sissoko-Lazio, il centrocampista dello Strasburgo apre al club biancoceleste: può arrivare a parametro zero a giugno

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio potrebbe presto mettere a segno il primo colpo della propria campagna acquisti.

Il nome è quello di Sissoko dello Strasburgo che lascerà il club francese a parametro zero a giugno. Il calciatore spinge per sbarcare a Formello tanto da aver messo in primo piano l’ipotesi Lazio. Le valutazioni sono in corso per quello che sarebbe un ottimo rimpiazzo per Kamada o Guendouzi.