Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Retegui: un’altra big di Serie A sulla punta

Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Mateo Retegui: anche il Napoli si fionda sul centravanti del Genoa

Come riportato dal Corriere dello Sport, aumentano le insidie per il calciomercato Lazio nella corsa a Mateo Retegui, attaccante del Genoa individuato da tempo da Fabiani come primo obiettivo per l’attacco della prossima stagione.

Sulla punta è piombato anche il Napoli che lo starebbe valutando molto da vicino visto l’imminente addio di Osimhen e la sempre più probabile partenza di Simeone, peraltro altro attaccante accostato ai biancocelesti.