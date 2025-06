Lazio Primavera, ecco quando ripartirà la prossima stagione dei giovani biancocelesti: le info e l’avversario – FOTO

Lazio Primavera, ecco chi sarà la prima avversaria dei capitolini nella prossima stagione di Serie A: le ultime

La Lazio Primavera è pronta per un’altra stagione entusiasmante di campionato dove potranno mettersi alla prova in vista di un futuro, magari, nella prima squadra della capitale. Per questa ragione i capitolini si prepareranno al meglio per disputare nel migliore dei modi una grande stagione.

Così la pagina social di Sportitalia ha condiviso sui social la grafica dove mostra quali saranno gli impegni della prima giornata della prossima stagione di Serie A Primavera. La Lazio sfiderà il Genoa il 18 agosto.