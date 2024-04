Felipe Anderson Lazio, spunta il RETROSCENA! Lotito aveva provato a convincerlo con questa offerta

Felipe Anderson-Lazio, clamoroso retroscena: Lotito aveva provato l’ultimo assalto domenica. Ecco l’offerta sul tavolo del brasiliano

Felipe Anderson, come ufficializzato ieri sera, lascerà il calciomercato Lazio al termine della stagione per vestire a parametro zero la maglia del Palmeiras in Brasile.

Un epilogo amaro visto anche quanto riportato da Il Messaggero. Dopo cinque incontri segreti, domenica Lotito ha fatto un ultimo tentativo per il rinnovo, spingendosi fino a 3 milioni (coi bonus) con il quinquennale (4 anni più opzione per il 2028). No del brasiliano che ha preferito il ritorno in patria anche rispetto all’offerta della Juve.