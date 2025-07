Lazio, cresce il malcontento dei tifosi, sui Social la stoccata di Briga: «Sviste che ci possono stare»

Lazio, al malcontento della tifoseria biancoceleste per il momento delicatissimo si unisce quello di Briga, celebre cantante e tifoso laziale: il suo tweet

Il clima attorno alla Lazio è tutt’altro che disteso in questi giorni, con una serie di eventi e decisioni societarie che stanno scatenando la delusione e la rabbia dei tifosi, prontamente riversate sui social media. La gestione di questo inizio di stagione si sta rivelando particolarmente complicata, alimentando un malcontento crescente tra i sostenitori biancocelesti.

Il principale motivo di frustrazione è senza dubbio il mercato bloccato. Questa situazione impedisce alla società di operare in entrata, lasciando la rosa con lacune e precludendo la possibilità di rinforzi che i tifosi si aspettavano per affrontare la prossima stagione. A ciò si sono aggiunte una serie di circostanze e decisioni discutibili. La presentazione di Maurizio Sarri, inizialmente prevista senza stampa e poi rimandata, ha generato confusione e un senso di opacità. Anche la scelta di svolgere il ritiro precampionato interamente a Formello, pur potendo avere ragioni logistiche o economiche, è stata percepita da alcuni come una mancanza di ambizione o di desiderio di avvicinare la squadra ai tifosi in un contesto diverso.

L’episodio che forse più di tutti ha evidenziato una certa disorganizzazione è stato l’autogol sulla presentazione delle nuove maglie. Le divise, che avrebbero dovuto essere svelate con una certa suspense, sono state invece inavvertitamente “spoilerate” sul sito del negozio ufficiale, rovinando l’effetto sorpresa.

A questo coro di critiche si è unito anche Mattia Briga, noto cantautore e tifoso laziale, che con la sua ironia pungente ha commentato la situazione su “X” (ex Twitter). «La S.S. Lazio in una settimana: Mercato bloccato, spoilerate le nuove maglie, calzini a 132€, conferenza stampa senza la stampa QUALCOSA DI INNOVATIVO DELLE SVISTE CHE CI POSSONO STARE». Il suo tweet sintetizza in modo efficace il sentimento di molti tifosi, che vedono in questa serie di “sviste” non solo errori isolati, ma segnali di una gestione poco attenta e trasparente. La società è chiamata ora a ricucire questo strappo con la propria base di tifosi, cercando di ristabilire un rapporto di fiducia e di comunicare in modo più chiaro e diretto.