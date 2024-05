Calciomercato Lazio, nodo Luis Alberto: un club di Serie A pensa al centrocampista. Spunta una contropartita interessante. I dettagli

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio dovrà difendersi dagli assalti di tantissimi altri club, che potrebbero approfittare del rapporto incrinato con Luis Alberto.

Sulla lista c’è anche il Napoli, con Aurelio De Laurentiis grande estimatore del Mago, che potrebbe provare a formulare un’offerta in estate, inserendo magari Giovanni Simeone nell’operazione, ormai al passo d’addio in Campania, e obiettivo biancoceleste per l’attacco.