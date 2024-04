Sissoko Lazio, duello con un altro club italiano. Fabiani lo tiene d’occhio: primi contatti con l’entourage. Le ultime

La Lazio come il direttore sportivo del Bologna Sartori, ha messo gli occhi su Ibrahima Sissoko. Il 26enne francese, naturalizzato maliano, ha il contratto in scadenza a giugno al Strasburgo (ha uno stipendio di 400mila euro) e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il suo club.

Per questo il diesse Fabiani lo sta tenendo d’occhio, come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero già stati dei primi contatti con l’entourage del calciatore nelle scorse settimane.