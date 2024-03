Calciomercato Lazio, pronto l’assalto al pupillo di Tudor: le ultime sugli acquisti e le cessioni del club biancoceleste

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio è intenzionata ad acquistare Giovanni Simeone nel prossimo mercato estivo. L’attaccante, di proprietà del Napoli, ha già lavorato con Tudor a Verona ed accetterebbe volentieri un trasferimento nella Capitale.

L’argentino è la prima scelta, ma nel caso in cui la trattativa non dovrebbe andare in porto i biancocelesti virerebbero su Pavlidis, centravanti dell’Az Alkmaar.