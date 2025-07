Rinnovo Romagnoli, tutti gli aggiornamenti da Formello sul futuro del centrale di difesa biancoceleste

Condividi via email

Rinnovo Romagnoli, quale sarà il futuro del giocatore biancoceleste in vista della prossima stagione: ecco tutti gli aggiornamenti

La Lazio ha bisogno di sbloccare la situazione per proseguire il proprio lavoro di miglioramento della rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Tuttavia il blocco sul calciomercato sta ostacolando il lavoro del ds Fabiani anche per quello che concerne uno dei punti nevralgici di questa sessione ossia il rinnovo Romagnoli.

La società capitolina, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ultimamente sono arrivate per lui offerte dall’Arabia e non solo. Altre offerte faraoniche arrivano anche dal Qatar che potrebbero tentare l’ex centrale di difesa del Milan. A confermare quest’ultima suggestione sono i colleghi de Il Messaggero che pongono quindi il punto di domanda sul futuro del giocatore.