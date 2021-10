Privacy Policy Cookie

In osservanza di quanto previsto dall’art. 122 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice Privacy”), nonché da quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014, oltre che delle disposizioni di cui all’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ferme restando le modifiche e gli interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle autorità di controllo successivi alla pubblicazione della presente informativa, Sport Review srl, con sede legale Strada del Portone 61 10137 Torino, titolare del trattamento, informa gli utenti del sito internet www.lazionews24.com della tipologia di cookie dallo stesso utilizzati e delle finalità perseguite con le informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla loro selezione/deselezione.

Esistono diversi tipi di cookie ed è possibile specificare se nel computer possono essere salvati tutti i tipi di cookie, alcuni tipi o nessuno. Se non si accetta nessun tipo di cookie, è possibile che non si riesca a visualizzare alcuni siti Web e a sfruttare le funzionalità di personalizzazione (ad esempio per la visualizzazione di notiziari locali, bollettini meteorologici o quotazioni di borsa). Un cookie è un file creato da un sito Internet allo scopo di memorizzare nel sistema informazioni sull’utente, quali le preferenze manifestate dall’utente durante l’esplorazione del sito. Se, ad esempio, l’utente esegue una ricerca relativa all’orario di un volo in un sito Web di una compagnia aerea, il sito puó creare un cookie che contiene l’itinerario dell’utente. Oppure il cookie può contenere una registrazione delle pagine visitate all’interno del sito. Queste informazioni verranno utilizzate dal sito per personalizzare la visualizzazione che verrà presentata all’utente alla successiva visita. Nei cookie possono inoltre venire memorizzate informazioni sull’identità personale. Le informazioni sull’identità personale sono informazioni che possono essere utilizzate per identificare o contattare una persona, ad esempio il nome, l’indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo dell’abitazione o dell’ufficio oppure il numero di telefono. In ogni caso, un sito Web puó accedere solo alle informazioni fornite personalmente dall’utente. Ad esempio, il sito non può rilevare l’indirizzo di posta elettronica, a meno che l’utente non lo fornisca direttamente, né può accedere ad altre informazioni presenti nel computer dell’utente. I cookie salvati nel computer possono essere letti solo dal sito Web che li ha creati, i file che li contengono hanno infatti il nome composto dalla URL del sito Web che li ha creati.

Un cookie permanente resta memorizzato come file nel computer anche dopo la chiusura del browser e potrà essere letto dal sito Web che lo ha creato alla successiva visita del sito da parte dell’utente. Un cookie temporaneo rimane memorizzato solo per la durata della sessione in corso e viene rimosso dal computer alla chiusura della sessione: tale chiusura puó essere provocata da un comando specifico, dalla chiusura del browser o dall’uso di una URL diversa da quella del sito che ha generato il cookie.

I cookie di prima parte sono quelli creati dal sito Web visualizzato, o inviati ad esso, e in genere vengono utilizzati per memorizzare informazioni quali le preferenze dell’utente che sta visitando il sito. I cookie di terze parti sono i cookie creati da un sito Web diverso da quello visualizzato, o inviati ad esso. I siti Web di terze parti in genere forniscono parte del contenuto del sito Web visualizzato. Ad esempio, molti siti utilizzano la pubblicità di siti Web di terze parti che, a loro volta, possono utilizzare i cookie. I cookie di questo tipo vengono in genere utilizzati per registrare l’utilizzo di una pagina Web da parte dell’utente a fini pubblicitari o di marketing. I cookie di terze parti possono essere permanenti o temporanei.

In base alla finalità è possibile classificare i cookie nel seguente modo: Cookie statistici Cookie pubblicitari Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale dell’8 maggio 2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e le conseguenze derivanti dalla loro deselezione: Cookie di Terze Parti con finalità pubblicitarie Google Perform Group Per maggiori informazioni sui cookies pubblicitari di terze parti e sulla loro gestione si può fare riferimento a questa pagina: www.youronlinechoices.com/it Cookie di Terze Parti con finalità statistiche Google Nielsen Facebook Twitter Instagram 5. I SOGGETTI

Titolare de trattamento: Sport Review Srl , Strada del Portone 61, 10137 Torino

Onde conformarsi al GDPR, Sport review srl ha predisposto un modello organizzativo di gestione della data protection, individuando ruoli e responsabilità. Il titolare del trattamento ha provveduto altresì a designare per iscritto, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del Codice Privacy, gli autorizzati al trattamento dei dati personali e a fornirgli adeguate istruzioni nell’ambito delle rispettive mansioni di competenza. Si intende in questo modo rispondere in modo adeguato anche all’art. 29 del GDPR dove si prevede che il titolare del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità non possa avere accesso a questi dati senza essere stato opportunamente istruito dall’azienda.