Calciomercato Lazio, l’obiettivo Gosens vuole tornare in Italia: le ultime sugli acquisti e le cessioni dei biancocelesti

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Robin Gosens ha parlato di un suo possibile ritorno in Italia. Queste le sue parole: «La mia mentalità è italiana. E’ magico vivere lì, ho ottimi ricordi. La prossima stagione? E’ presto, ora è tempo di pensare alla salvezza dell’Union, poi ci sarà l’Europeo. Solo allora organizzerò le mie idee e deciderò il percorso migliore per la mia carriera e la mia famiglia. Nel 2026 c’è il Mondiale… Se deciderò di cambiare squadra, lo farò solo per un club italiano».

Nelle scorse settimane è stato accostato al calciomercato della Lazio e chissà se queste dichiarazioni possano avvicinarlo ai biancocelesti.