Baroni, al via la stagione con il Torino per l’ex tecnico della Lazio: il retroscena della prima seduta – VIDEO

Baroni, al via la stagione per l’ex allenatore della Lazio: ecco tutti i retroscena della prima seduta al Torino – VIDEO

Il Torino ha ufficialmente dato il via alla stagione 2025-2026. Con un laconico ma eloquente «Siamo pronti e felici», il tecnico Marco Baroni — 60 anni, ex allenatore di Lazio, Lecce e Verona, noto per la sua solidità tattica — ha salutato sorridente l’ingresso allo Stadio Filadelfia, quartier generale del club granata.

Primo giorno di raduno al Filadelfia

Tra le 8:00 e le 9:00 del mattino, gran parte della rosa ha varcato i cancelli del centro sportivo di Via Spano a bordo delle proprie auto. L’atmosfera è stata tranquilla, con una presenza minima di tifosi (appena quattro nell’arco della mattinata), ma con una nutrita rappresentanza di giornalisti pronti a documentare l’inizio della nuova avventura granata.

Test fisici e visite mediche per i giocatori

Il primo giorno è stato dedicato ai test fisici e alle visite mediche. Tra i protagonisti anche Nikola Vlašić, trequartista croato classe 1997, punto fermo del centrocampo granata per tecnica e visione di gioco. I calciatori hanno svolto esercizi in palestra, sessioni di stretching e massaggi, in attesa di iniziare nei prossimi giorni gli allenamenti con il pallone.

Programma della settimana e ritiro estivo

Il Torino proseguirà la preparazione al Filadelfia per tutta la settimana. A partire dal 14 luglio, la squadra si trasferirà a Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, per il ritiro estivo in altura. La località altoatesina, già apprezzata in passato per la qualità delle strutture e il clima favorevole, ospiterà la fase più intensa della preparazione precampionato.

Allenamento a porte aperte in vista?

Prima della partenza per la Val Venosta, il club di Via Viotti potrebbe aprire le porte del Filadelfia ai tifosi per una seduta a porte aperte. La data più probabile è sabato 12 luglio, ma si attendono conferme ufficiali attraverso i canali del Torino FC.