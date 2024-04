Calciomercato Lazio, dopo Luis Alberto i mal di pancia continuano: quanti big in bilico in vista della prossima stagione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto non è l’unico giocatore della Lazio che vuole andar via al termine della stagione. Infatti, ci sarebbe un malessere generale che comprende diversi big.

A cominciare da Immobile, che sarebbe alla ricerca di una nuova squadra nonostante il contratto in scadenza nel 2026, e arrivando fino a Guendouzi, che soffre il rapporto teso con Tudor. Nel mezzo ci sono Zaccagni, scontento perché il rinnovo promesso da Lotito non è ancora arrivato, e Romagnoli, che sta facendo fatica ad adattarsi alla difesa a tre e non è in ottimi rapporti con la società. Quanti big biancocelesti rischiano di partire a giugno.