Calciomercato Lazio, in dubbio l'arrivo di Valeri: Tudor valuterà a fine stagione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, in dubbio l’arrivo di Valeri: Tudor valuterà a fine stagione se il terzino potrà tornare utile per il prossimo campionato

Emanuele Valeri sembrava essere il primo acquisto della Lazio in vista della prossima stagione, ma in questi ultimi giorni la trattativa si è congelata. Infatti, con l’arrivo di Tudor sulla panchina biancoceleste i piani sono cambiati. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico croato valuterà l’acquisto del terzino ora in forza al Frosinone, ma il suo arrivo nella Capitale non è scontato.