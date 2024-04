Kamada Lazio, può cambiare il futuro! Apertura decisiva, cosa succede. ULTIMISSIME

Kamada-Lazio, può cambiare il futuro del centrocampista giapponese! Apertura alla permanenza, tutti gli aggiornamenti

Importante aggiornamento dato dal Corriere dello Sport sul futuro di Daichi Kamada, tema caldo del calciomercato Lazio delle prossime settimane.

Il giapponese, con Sarri, aveva praticamente già deciso di lasciare la Capitale dopo un solo anno ma l’arrivo di Igor Tudor ha cambiato le carte in tavola. Kamada è diventato imprescindibile per il croato che sta spingendo per la permanenza. Il classe ’96 sta aprendo per la prima volta alla possibilità. Prossimi giorni decisivi.