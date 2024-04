Calciomercato Lazio, proposto Sissoko: valutazioni in corso, può arrivare così a Formello

Calciomercato Lazio, possibile colpo a parametro zero a centrocampo: proposto Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. I dettagli

Non solo le possibile uscite, il calciomercato Lazio lavora anche per quei possibili acquisti utili ad alzare il livello rosa a disposizione di Igor Tudor nella prossima stagione.

Come riferito dal Corriere dello Sport, a tal proposito, ai biancocelesti è stato proposto il profilo di Ibrahima Sissoko, centrocampista dello Strasburgo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le valutazioni sono in corso: lo stipendio da 700mila euro non rappresenta un ostacolo.