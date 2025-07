Abbonamenti Lazio, aumentano i numeri degli abbonati: ecco i numeri di oggi e da lunedì inizia la seconda fase

Lazio, prosegue la campagna abbonamenti per la prossima stagione: i numeri in crescita e da lunedì inizia la seconda fase

Cresce l’entusiasmo in casa Lazio in vista della prossima stagione, che prenderà il via a metà agosto. Il numero degli abbonamenti sottoscritti dai tifosi biancocelesti è in costante aumento, segnale di una base di supporter fedele e desiderosa di stare al fianco della squadra.

Mercoledì scorso si è conclusa la prima fase della prelazione, dedicata a chi voleva confermare il proprio posto allo Stadio Olimpico. Oggi, giovedì 10 luglio, alle ore 16, è scattata la fase successiva, pensata per i vecchi abbonati che non avevano ancora confermato la loro vecchia postazione. Questi tifosi hanno ora la possibilità di rinnovare la loro fedeltà scegliendo tra i posti rimasti liberi, garantendosi così la presenza alle partite casalinghe della Lazio.

Secondo quanto appreso, il dato parziale è estremamente positivo: sono già state staccate ben 16.100 tessere. Questo numero testimonia un’ottima risposta da parte della tifoseria, che sta dimostrando grande attaccamento ai colori biancocelesti nonostante le incertezze del mercato e le sfide che attendono il club. Superare la soglia dei 16.000 abbonamenti a questo punto della campagna è un segnale incoraggiante per la società, che punta a riempire l’Olimpico e a creare un ambiente caldo e passionale per la squadra di Maurizio Sarri.

L’attenzione si sposta ora su lunedì prossimo, quando, a partire dalle ore 14, scatterà la seconda fase della campagna abbonamenti, ovvero la vendita libera. In questa occasione, tutti i tifosi, anche coloro che non erano abbonati nella scorsa stagione, potranno acquistare la loro tessera scegliendo tra i posti ancora disponibili. Si prevede un’ulteriore impennata nelle sottoscrizioni, con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di capienza consentita e assicurare un sostegno massiccio alla squadra. Il club continua a lavorare per offrire le migliori condizioni ai propri sostenitori, consapevole che il calore del pubblico sarà un’arma in più nel corso del campionato.