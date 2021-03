Ultimissime Lazio LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa biancoceleste

Ultimissime Lazio, le notizie del giorno

Conferenza stampa Mancini: «Dispiace per i club italiani in Europa»

Ore 16.00 – Mancini ha parlato in conferenza stampa delle italiane in Europa. «Mi dispiace che i club siano usciti dall’Europa, mi auguro sempre che possano arrivare in finale visto che ci giocano ragazzi della Nazionale» ha dichiarato il ct azzurro.

Caicedo non molla: in palestra per recuperare presto

Ore 15.30 – Caicedo, out per un problema al piede, si sta già preparando per tornare in campo al più presto, come ha fatto vedere sui social.

«Non molliamo!» ha scritto l’attaccante ecuadoriano su Twitter, dove ha mostrato un video in cui si allena in palestra. Il Panterone potrebbe sfruttare queste due settimane per recuperare e tornare a disposizione di Mister Inzaghi.

Formello, due giorni di riposo per la Lazio: la ripresa mercoledì pomeriggio

Ore 11.00 – La Lazio arriva alla stop con una grande vittoria, conquistata con difficoltà e sofferenza. I biancocelesti vincono contro l’Udinese alla Dacia Arena per 1-0, conquistando tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto.

Adesso, ci sarà la sosta per gli impegni delle Nazionali e, come riportato da Lazio Style Radio, Mister Inzaghi ha lasciato due giorni di riposo ai suoi ragazzi. L’appuntamento al Centro Sportivo di Formello per la ripresa degli allenamenti sarà mercoledì alle 15:00.