Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Rovella, Guendouzi e Dia? Ecco le cifre richieste da Lotito

Calciomercato Lazio, ecco quanto vuole il presidente Lotito per le cessioni di Rovella, Guendouzi e Dia: le ultime da Formello

C’è anche spazio per parlare di calciomercato Lazio tra le mura di Formello in quanto i capitolini stanno valutando quali saranno i giocatori sacrificabili da cedere in questa sessione estiva. Tre dei giocatori che valgono più della rosa sono Rovella, Guendouzi e Dia sui quali si è espresso proprio Sarri parlando al telefono con il presidente Lotito.

Stando infatti a quanto riportato dal Corriere della Sera, la società capitolina è fortemente intenzionata a mantenere i propri giocatori più importanti e per questa ragione i tre giocatori sopracitati hanno delle clausole di 50 milioni di euro. Questa quindi sarà la cifra necessaria ad altri Club (come ad esempio l’Inter con Rovella) per privare la prima squadra della capitale di un proprio pezzo pregiato.